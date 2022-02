Maadlejad ületasid Eesti meistrivõistlustel treenerite ootuseid

Treeneri sõnul said maadlejad jõuprooviks ilusti valmistuda ja koroona ei ole nende tegemisi eriti mõjutanud. Vanemate laste rühmas on Väike-Maarjas innukad harjutajad, kes treeningut naljalt vahele ei jäta. Kalter lausus, et trenni võiks teha rohkemgi, aga põhituumik on väljastpoolt Väike-Maarjat ja lihtsalt ei jõua. Kuidagi on sattunud nii, et paljud head maadlejad on pärit Simunast. “Niimoodi on välja kujunenud, et nad on sealt tulnud ja jäänud. Kui käiakse, siis tehakse tõsiselt,” kiitis Kalter. Maadlusnoored treenivad Väike-Maarjas neli korda nädalas. Kolmel korral tegeldakse maadluse ning ühel sangpommitrenniga.