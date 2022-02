Lumi sunnib jahimehi püsse põõsasse viskama

Jahimees Peeter Järvamägi meenutas, et nii palju lund oli viimati 2009.–2010. aastal, tollal veel rohkemgi. Eriti raske on see näiteks metskitsedele, kel on keeruline lume alt toitu leida. Nagu heaks tavaks saanud, täidavad jahimehed kitsede söödapaiku kuiva heina, vilja, juur- ja puuviljade, vahel ka mõne silorulliga.