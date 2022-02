Ungari keel Eesti kooli

Margus Konnula (Contra) on kirjutanud Õpetajate Lehes, et iga kool peab leidma oma niši. Lisan omalt poolt, et kui gümnasist peab nagunii vanematekodust õpilaskodusse kolima, võiks sellega kaasneda mingi lisaväärtus. Nõo reaalgümnaasiumis on selleks tipptasemel täppisteadused ja Tallinna muusikakeskkoolis helikunst. Väga popid on võõrkeelekallakuga koolid, aga need on kaldu suurriikide keelte suunas. Lisaks inglise kolledžile, prantsuse lütseumile ja saksa gümnaasiumidele oleks vaja vene gümnaasiumi eesti perede lastele.