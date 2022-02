Lahtiolekuajad pärsivad oluliselt meelelahutusasutuste tööd

“Kui kella üheni oleks lahti, siis kindlasti oleks parem,” sõnas Kära Kantsi omanik Oleg Knjazev. Tema sõnul praegu lubatud lahtiolekuaeg – kella 23-ni – ei toimi. “Üheksakümmend protsenti käibest on vähem kui tavaliselt,” selgitas Knjazev. Meelelahutuskoha omaniku sõnul on üritusi mõttetu korraldada. “Ruum on väike, kuulsusi kutsuda ei saa ja tundmatuid ei tasu,” põhjendas ta. Kliendid jõudsidki varem Kära Kantsi tavaliselt pärast kella 23. “Me oleme selle olukorraga leppinud ja lihtsalt ootame neid leevendusi – muud midagi teha ei ole,” sõnas Knjazev.