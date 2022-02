Kommentaar: puudustkannatavad inimesed on koalitsioonil meeles vaid sõnades, kui sedagi

Peaminister Kaja Kallas on riigikogu ees korduvalt kinnitanud, et just toimetulekutoetuse tõstmine aitaks neid, kes kõige rohkem abi vajavad, kellel on kõige raskem. Selle sõnumi käis valitsusjuht välja jaanuaris, kui temalt sai päritud hinnašoki leevendamise võimaluste kohta. Sama mõtet kordas peaminister ka 9. veebruari infotunnis. Kuldsed sõnad! Seda enam, et jaanuari keskel teatas sotsiaalkaitseminister, et viivitamatult tuleb toimetulekupiir viia 150 eurolt 200 eurole.