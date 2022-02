Kadrina spordikeskus eesotsas Robert Salepiga on seisnud hea valla spordielu ja inimeste liikumisharjumuste edendamise eest.

"Oleme teie tegevusi jälginud, just viimastel aastatel, nii investeeringute osas kui ka panust liikumisharrastusi soosivatesse üritustesse. Kõik see andis tõuke, et anda vääriline austus järgmiseks kümneks aastaks Kadrina spordikeskusele," sõnas Lääne-Virumaa Spordiliidu juhatuse liige Erich Petrovits autasu üle andes.