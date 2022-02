Rakvere linnapea Triin Vareku sõnul antakse Rakvere Kroonimärke välja juba alates 1996. aastast. "Mul on siiralt rõõm, et Rakveres märgatakse inimeste panust oma valdkondades, et seda osatakse hinnata ning igal aastal on linnavalitsusel au teenetemärke anda just silmapaistvatele isikutele, kelle tegevus, pikaaegne panus, töö tulemused, ja kindlasti positiivne ellusuhtumine ja ka elurõõm, on kõigile teistele linlastele suureks eeskujuks. Aitäh kandidaatide esitajatele ning palju õnne Rakvere Kroonimärgi saajatele!" märkis Varek.

Eestis ja Rakveres tunnustatud tüdrukute võrkpallitreener Ellen Aros pälvib tunnustuse pikaajalise tulemusliku töö eest noortespordi arendamisel. Ellen Aros on läbi aegade pikima tööstaažiga Rakvere spordikooli treener, kel täitus tänavu juba 48 tööaastat. Aastate jooksul on tema käe alt sirgunud hulgaliselt noori, kes on esindanud Eesti noorte võrkpalli rahvusvahelistel võistlustel.

Raivo Saremat. FOTO: Erakogu

AS-i Later GR juhatuse liige ja tegevjuht Raivo Saremat pälvib tunnustuse pikaajalise panuse eest ettevõtluse arendamisse.

Raivo Saremat on staažikas Rakvere ettevõtja ning tööandja, kes on pidanud kaubandus- ja ehitusettevõtet Later GR juba alates 1992. aastast. Oma tegemistes on Raivo Saremat olnud väga Rakvere-meelne ning olnud toeks mitmes linnaga seotud värvimisprojektis.

Reet Tomband. FOTO: Erakogu

Ligi 30 aastat Lääne-Virumaa keskraamatukogu lasteosakonda juhtinud Reet Tomband pälvib tunnustuse suure panuse eest Rakvere linna kirjandus- ja kultuurielu kujundamisel ning laste lugemiskultuuri edendamisel.

Reet Tombandi südameasjaks on laste lugemiskultuur ning nende juhtimine raamatute ja lugemise juurde. Ta veab 27. hooaega eest kodustele väikelastele suunatud Jututaret, millega on üles kasvanud juba terve põlvkond raamatusõpru.