Regionaalhaigla 0-reesusnegatiivse grupi verevarud on ülikriitilised. FOTO: Dmitri Kotjuh

Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuses on kriitilise piirini langenud 0-reesusnegatiivse veregrupi vere varud, mistõttu palub verekeskus kõikide inimeste abi ja ootab esimesel võimalusel verd loovutama just selle veregrupiga doonoreid. Lisaks on oodatud vereloovutusele kõikide teiste veregruppidega doonorid, sest ka muude gruppide verd napib.