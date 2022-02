Vaade: hirmutav suund

Veebruari alguses avaldati Tallinnas taas meelt. Siis takistati korravalvureil oma töö tegemist, loobiti neid lumepallidega ja kostitati avaliku sõimuga. Hiljem on meeleavaldustel osalenud tuvastanud korrakaitsjaid ning neid ja nende pereliikmeid ahistanud. Sellise teo on hukka mõistnud ka justiitsminister oma hiljutises sõnavõtus, aga mis on see ministri sõnavõtt piisana vihameres.