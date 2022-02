Kiri: Eestit armastan ma ja seda ma muuta ei saa

Vaadates otsa nakatumisnumbritele, tundub jälle, et vara veel. Me ei tea, millised üllatused viirusel veel varuks on. Otsustasin, et räägin täna sellest, mis meil on hästi. Meie riik ei ole olnud täielikult suletud. Õpilased on saanud koolis käia, kuigi osa klasse on tulnud suunata distants- või hübriidõppele. Maailmas on riike, kus õpilased pole viis aastat juba koolis käia ning lugema ja kirjutama õppida saanud. Donbassis kasvab üles põlvkond, kes peale vaesuse ja sõja pole midagi näinud. Meie majandus on hästi kohanenud ja seetõttu on valitsusel olnud rahaline võimekus toetusmeetmeid rakendada. Millise jälje koroona jätab, seda näeme alles aastate pärast.