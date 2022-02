Rahvuslipud + võllapuu = vabadusvõitlus

2. veebruar aastal 2022. Vabadussõja 102. aastapäev. Lipupäev, mälestuspäev, tänuga eilsesse ja usuga homsesse vaatamise päev. Ausammastele ja mälestusmärkidele asetatakse pärgi, peetakse kõnesid. Üks Tartu gümnasist ütleb kaamera ees, et see päev on talle ja tema kodustele üks tähtsamaid, et selle päeva ühine tähistamine on ammune peretraditsioon. See noore inimese siiras jutt paneb mu silma tükiks ajaks särama.