Algupäraselt olid hoone esimesel korrusel muldpõrandad, kuid eelmise remondi käigus tehti sinna laudpõrandad. Nüüd lõhuti laudpõrandad välja, et asemele valada betoonpõrandad. Betoonpõrandate valamisel tuli jälgida, kuhu lähevad veetorud, kuhu elektrikaablid. Metsamuuseumi esiküljel on uhke kaaristu. Selle all kulgeval paekiviteel vahetati välja paeplaadid.