Virumaa kirjandusauhind kuulub “Võitlusele tuleviku pärast”

Sillamäe raamatukogu direktor Elviira Sidorova ütles, et kui tavaliselt kujutatakse Eesti ajalugu kui midagi kannatustest ja raskusest koosnevat, siis Tarmo Vahteri “Võitlus tuleviku pärast” on kantud hoopis teistlaadi lähenemisest. “See on esimene raamat, mis räägib, et Eestil oli õnneaeg,” nimetas ta. “See on väga huvitav raamat. Huvitav nii koolilapsele kui ka täiskasvanule. See on nii hästi tehtud, et see on inimlik. Kirjutatakse asjadest, mis on tavainimesele väga huvitavad.”