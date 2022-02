"Järjepidevus NATO lahingugrupi tugevdamisel on võtmetähtsusega praeguses märkimisväärselt halvenenud julgeolekuolukorras, kus Venemaa Föderatsioon ohustab Euroopa demokraatlike riikide rahu ja julgeolekut," ütles oma kõnes kantsler Kusti Salm. "Peame olema valmiduses ja valvsad. Lahingugrupid on heidutuse ja kaitse jaoks hindamatu vahend. Prantsuse, Briti ja Taani üksuste panus Eesti ja ka Läti, Leedu ning Poola kaitsesse, on elutähtis rahu hoidmisel," lisas ta.