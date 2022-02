Ametnikud käivad pika teibaga ringi

Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum rääkis, et neil on majade talihooldusega kõik korras. Vallametnikud käivad ringi ja vaatavad, et kui inimesi ohustab näiteks jääpurikas, tehakse sellele kohapeal nii-öelda üks-null ära. “Meil on selleks pikk teivas olemas,” lisas Vallbaum. Tema sõnul ei ole mõtet hoone omanikule hakata ettekirjutust tegema või temaga vestlema, sest see võtab kõik aega. “Millal ta siis veel tehnika tellib – purikas kukub selle aja jooksul kellelegi pähe,” selgitas Vallbaum.