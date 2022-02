Virumaa kaluriküladest suurtele moelavadele: Ellen Richardi lugu

2017. aastal alguse saanud Ellen Richard on kohalikul moemaastikul väike, kuid üsna tuntud kaubamärk. Paljud ei teagi, et selle loojad on pärit Rakverest. Ehk ei teata väga sedagi, et tegu on perefirmaga, mille näo on kujundanud ema ja poeg. Kuidas käib ühe rõiva­brändi loomine ja arendamine, rääkisid brändi looja ja peadisainer Kristi Pärn (KP) ning disainer Andreas Kübar (AK).