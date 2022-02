Kolumn: tõest ja õigusest

Miskipärast mõjus hindadest ja rahast rääkides sõna “õiglus” kuidagi konteksti mittesobivalt. Ilmselt seepärast, et siiani oli see ühiskondlikel debattidel tagaplaanile jäänud. Õiglusest saame rääkida koos võrdsusega, mis seisab ta kõrval. Võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine – see oleks ju õiglane. Kas pole tuttav? Seda jällegi oli paljudel liiga raske mõista, mistõttu käsitleti seda kui üleliigset. Parem võtaks hoopis seisukoha, et on olemas (tugevama) õigus – selline, nagu parasjagu meelepärane ja kasulik. Kasulikkus on pealegi veel rahaliselt mõõdetav, kütab enam kirgi, kuuleme ja näeme seda ju iga päev. Aga “õiglusega” kõlalt sarnane “õigus” on hoopis midagi muud. Ütlus “Kellel võim, sellel ka õigus” selgitab seda lihtsalt ja arusaadavalt. Kui “õiguse” ette asetame veel sõna “tõde”, siis on needki igaühele omad: kellel kõvem hääl seda kuulutada, sellel on võimalus konkureerida tõemonopoli omanikuks, see avab veelgi uusi ja avaramaid võimalusi.