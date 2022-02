Nädala kaja: karu, kirjandus ja doping

Raamatukogude aasta raames Lääne-Virumaa keskraamatukogu eestvõttel lahti läinud lugemisbingo piletite ühel mänguväljal on samuti teema “Karu”. Missuguseid raamatuid peale Nikolai Baturini romaani “Karu süda” peaks lugema, et saada tempel sellele ruudule? Kindlasti sobib nii Anton Tšehhovi komöödia “Karu” kui ka Alan Alexander Milne’i filosoofiline “Karupoeg Puhh”, miks mitte ka Ellen Niidu “Karud saavad aru” või Jüri Kolgi “Laskmata karu peied”. Rakvere teatri “Tavaline ime” kui lavastus arvesse ei lähe, küll Jevgeni Švartsi teos, kui see raamatukogust üles leida. Vihjeks, et see on ilmunud eesti keeles aastal 1973.