Karmeli koguduse uus kirik – funktsionaalne hoone sakraalse vindiga

Meid võtab kiriku esmalt valminud saaliosas vastu karismaatiline ja üdini rahvainimene pastor Gunnar Kotiesen, kelle juhtida on Karmeli kogudus aastast 2006. Ehkki kiriku ehitus sai alguse 2019. aasta oktoobri lõpus, on siht selleks selge olnud juba aastast 2014.

Nii määravatel otsustel on alati mitu põhjust, ent peamiseks nimetas Kotiesen ikkagi tõika, et kogudus oli kasvanud nii suureks, et pisikesse 1933. aastal ehitatud puukirikusse ei mahutud enam ära. “Tol ajal, kui ehitati meie vana palvela, mis omal ajal oli hästi modernne (seda nendib ka toonane Virumaa Teataja – KD), see oli uudsus Rakvere arhitektuuris. Siis oli kõige suurem roll saalil ja abiruume sisuliselt polnudki, ent praegune sotsiaalne elu on teistsugune.” Teenistusel on oma osa, ent väga palju eagruppide sündmusi toimub teenistustest väljaspool.