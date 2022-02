VIROL annab maakonna kõrgeima autasu viiele inimesele

Vapimärgi saab armastatud loomaarst Viivo Võlu panuse eest maakonna veterinaarvaldkonda. Võlu ütles, et uudis vapimärgi saamisest tuli tema jaoks suure üllatusena, kuid eelkõige tänutundega nende suhtes, kes on tema tööd märganud ja ta märgisaajate sekka esitanud. “On suur õnn, kui saad teha seda tööd, mida armastad,” lausus Viivo Võlu keset kiiret tööpäeva.

Viivo Võlu puhul on esile toodud, et ta on suurepärane spetsialist, kelle juurest on lemmikloomad väga pikkade aastate jooksul abi saanud.