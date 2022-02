OECD majandusteadlane Jaebeum Cho tõi Eestile välja kolm peamist soovitust. "Esiteks on kriitiline vajadus vähendada maatarbimist ja edendada tihedamat elukeskkonda. Teiseks on oluline, et kohalikud omavalitsused (KOV) teeksid üksteisega koostöödnäiteks kooli- ja transpordivõrkude asjus - kulude vähendamiseks. Lisaks peaksid KOV-id vähem sõltuma reservidest, mis on mõeldud kasutamiseks vaid kindlal eesmärgil, kuna see takistab kulude kärpimist, sest sääste ei saa sel juhul muude asjade jaoks kasutada."