Koppelmann toonitas kooli Facebooki lehele kolmapäeval postitatud direktori veerus korduvalt, et koolivälised tegevused ning liigne arvutikasutus segavad laste õppetööd ning lõpetas üleskutsega: "Las laps väsib. See on normaalne olukord. Ta taastub kiirelt, ta saab oma õppetunni, areneb ning õpib tulevikus raskusi kergemalt ületama, kergemini elus võimalikku ettetulevat raskust taluma. Mida rohkem tehakse, seda tugevam vundament eluks kokku saadakse. Eks lihtsalt arvutit ning telekat vaadates väsib vaim samamoodi ära ja mitte vähem. Eraldi teema on liigne kurnatus. Seda ei tohi lasta tekkida. Mida peab veel õpetama - oskus pingutust ja ülesandeid nädala peale ühtlaselt ära jagada."