Talvekülmad ei ole veel läbi

Teisipäeva öösel on pilves ilm. Sajab lörtsi, vihma, kohati ka lund ja tuiskab. Puhub kagu- ja lõunatuul 5–12, puhanguti 15 m/s, saartel ja põhjarannikul pöördub tuul kirdesse ja põhja ning tugevneb 8–14, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on –1 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, paiguti tuiskab, õhtul sadu hõreneb. Tuul pöördub kõikjal loodesse ja põhja, puhudes 4–9, puhanguti 14, rannikul 8–14, puhanguti 20 m/s, õhtul tuul nõrgeneb järk-järgult. Õhutemperatuur on –1 kuni +2 kraadi, pärastlõunal loode poolt alates langeb.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund. Puhub loodetuul 5–11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s, pärast keskööd tuul nõrgeneb. Külma on 4–10 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2–8 m/s. Külma tuleb 2–7 kraadi.