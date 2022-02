Palmse kõrtsist varastati alkoholi ja sularaha

Rakvere politseijaoskonna juhtivuurija Key Paju sõnul on antud juhtumi puhul algatatud kriminaalmenetlus. "See on veel algusfaasis ning hetkel tehakse aktiivseid menetlustoiminguid selgitamaks välja kõik juhtunu asjaolud. Praeguseks kogutud info põhjal ei ole alust arvata, et tegemist on süsteemse vargusega," kommenteeris Paju.