Haljala valda hakkab juhtima ettevõtja Anti Puusepp

Vallavanemaks valitud ettevõtja Anti Puusepp sõnas, et on Haljala vallas ettevõtja olnud nii kaua, kui mäletab, kuid on nõus end täielikult pühendama vallavanema rollile.

Möödunud nädalal Virumaa Teatajale antud intervjuus rõhutas Puusepp Haljala kooli ehitamise tähtsust. "Täna ei julge öelda, et see [kool] 1. septembriks valmis saab, kuna töö on veninud ja võib veelgi venida. Mulle oli suureks üllatuseks, et sisustust puudutavad hankedokumendid valla poolt alles nüüd on üle antud, mitte juba mitu kuud tagasi."