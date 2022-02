Rakvere kesklinnas 51 tundi elektrita. Jälle!

Kaevame siin: Elektrilevi on Posti 3 hoovis ära märkinud koha, kus nende arvates kaabel katki on, kuid maja elanikud ilmselt ei luba oma hoovi järjekordselt üles sonkida. Taamal paistavad Posti 4 ja 4a. FOTO: Ain Liiva

Rakvere Posti tänava elanik Ivo on õigustatult irooniline. “See on nagu film “Lõputu küünlapäev”. Jälle sööme küünlavalgel õhtust ja käime Aqvas pesemas. Aga kui ülekandetasusid vaadata, siis neil on ilmselt kullast kaablid, mis kogu aeg katki lähevad,” rääkis ta.