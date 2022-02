Kroonimärk annab märku pühendumise märkamisest

Rakvere Kroonimärgi – linna suurima tunnustuse – said rinda staažikas Rakvere spordikooli võrkpallitreener Ellen Aros, kauaaegne Lääne-Virumaa keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Reet Tomband ja aumärgi mullune laureaat ettevõtja Ilmar Uldrich. Pikaajaline ettevõtja, AS-i Later GR juht Raivo Saremat, kes on olnud toeks Rakverega seotud värvimisprojektides, ei saanud kohal viibida ning saab tunnustuse kätte edaspidi.