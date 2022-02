Juhtkiri: veebruarikuine medalisadu

Vaadates, mis meie ümber toimub, kuidas elus igasuguse sihi kaotanud maailmaparandajad Toompeal vabadust nõuavad ja kuidas haritud juristid meie riiklusesse suhtuvad, oleks tegelikult õige aeg samm tagasi astuda. Tagasi astuda ja suunata valgus nendele, kes selle ära on teeninud. Nendele, kes on riigi heaks aastaid kirglikult panustanud. Rääkigem rohkem nendest, kes midagi reaalselt ära on teinud, kes midagi väärt on. Need, kes räuskavad, tähelepanu tegelikult ju ei vääri.