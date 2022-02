Kabe on huvitavam kui laskesuusatamine

Pikema Sõpruse Päev on meeste tervisele suunatud terviseliikumine, mille üheks patrooniks on mul teist hooaega järjest õnnestunud olla. Kui mu esimesel patrooniaastal kogunesime Neeme-Jaak Paabu eestvõttel tutvuma sulgpalli tegeliku olemusega, siis sellel korral oli mul appi kutsutud Janek Mäggi. Janeki kirg on kabe. Ta on selle sees olnud nelikümmend aastat, alustanud väikese, üheksaaastase poisina. Janek on jõudnud juhtida kabe maailmaföderatsiooni, Euroopa ja Eesti kabeelu samuti. Janekit võib näha ka jalgrattasadulas. Üks ei välista teist. Eestlane Kaido Leesmann on näiteks nii rahvusvahelisel tasemel kabetaja kui ka jõutõstja. Seega mõttesportlane võib olla ka füüsiliselt heas vormis. Kindlasti on see abiks, kui nii ongi.

Janek on mees, kes saab hakkama ilma telekast olümpiamänge jälgimata. Vähemasti niikaua, kuni kabe pole taliolümpiamängude kavas. Tipptasemel kabe on pärissport, kus rahateeniminegi reaalne. Maailmameistrivõistlustel võib juhtuda, et mõni mängija satub dopingukontrolligi. Mäggil ei möödu päevagi, kui ta kabet ei mängiks, ja nii koguneb aastaga enam kui tuhatkond matši. Kuidas see võimalik on? No nagu töö tegemine COVID-i ajal. Appi tuleb arvuti, kus kusagil teises maailmanurgas keegi on alati mänguks valmis. Laotamegi kabelauad laiali. Võtame selle poole, kus ruute 64. Treenitud silm on vahest märganud, et kabelaual võib olla eri arv ruutusid. Sajaruudulist kabet kutsutakse rahvusvaheliseks kabeks ja kuuekümne nelja ruudulist Vene kabeks. Kanada kabel on 144 ruutu ja Harkivi kabel on ruute 80, mis tähendab, et laud polegi ruudukujuline. Ütlen ausalt – algajale on kuuekümne neljast ruudust küll. Janek räägib kabe ajaloost ja on kindel, et üht väga head kabetajat maailma kabeajaloost teame kõik. Peale mitut vihjet jõuame Napoleon Bonaparte’ini. Tuleb välja, et rahvusvahelises kabes on temanimeline kombinatsiooniline löök. Janek räägib meile veel Petrovi kolmnurgast – lõppmängust, kus kolm kabet on ühe vastase kabe vastu.