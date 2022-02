Esmakordselt Eestis kõlab sel kontserdil Pärdi kooriteos "O Holy Father Nicholas", mis on kirjutatud New Yorgi ground zero alal taastatud Püha Nikolause kiriku avamiseks. Kirik hävis täielikult 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakutes. Uus kirik on konfessioonideülene ja mõeldud palveränduritele üle kogu maailma. Pärdi teose maailmaesiettekanne toimus 2021. aasta kõigi pühakute päeval New Yorgi Metropolitan Muuseumis Artefact Ensemble esituses, mis koondab lauljaid üle kogu USA. Seda juhatas Grammy auhinnale nomineeritud dirigent Benedict Sheehan.