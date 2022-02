Festivali missiooniks on luua nii Ida- kui ka Lääne-Virumaa elanikele ja külalistele lisavõimalusi kvaliteetsest muusikast osasaamiseks. Festival algas Kiviõlis ning jätkub Narva-Jõesuus, Tapal ja Kohtla-Järvel. Kõik kontserdid on vaba sissepääsuga.

"Vaatamata COVID-i keerukatele tingimustele on hea meel, et festival Virumaal toimub," ütles festivali ellu kutsunud Pille Lill. "Usun, et festivali kontserdid annavad hea emotsiooni praegusesse hetke nii publikule kui esinejatel," lisas ta.