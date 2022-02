Transpordiamet plaanib kärbete tõttu kaotada riigimaanteedeäärsetest parklatest tualetid ja jäätmekonteinerid, mille ülalpidamine ja tühjendamine maksab 730 000 eurot aastas. Selleks aga, et jäätmed ei satuks edaspidi loodusesse, palub keskkonnaminister kohalikel omavalitsustel jäätmekogumine transpordiametilt üle võtta.

Minister viitas kirjas, et kehtivate seaduste järgi on kohalikel omavalitsustel kohustus korraldada jäätmehooldust ja heakorda. See hõlmab ka avalike jäätmekonteinerite paigutamist ja tühjendamist, mistõttu oleks reeglipärane, kui maanteedeäärse jäätmekogumise korraldaks samuti kohalik omavalitsus.