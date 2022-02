"Rabasaare linnavõitluslinnaku projekteerimis- ning ehitushanke osas tundsid ettevõtted rekordilist huvi ning meil on hea meel, et harjutusväljade taristu arendamisel saame esmakordselt teha koostööd YIT Eesti AS-iga. Tulenevalt miljööväärtuslikust keskkonnast ning asukoha kultuuripärandist on Rabasaare linnavõitluslinnaku projekteerimis- ja ehitustööd väljakutseks nii meile kui ka ehitajale," rääkis RKIK harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.