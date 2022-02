Täna pärastlõunal on teed muutunud väga libedaks

Alates Eesti loodeosast on õhutemperatuur hakanud langema. Saartel ja Põhja-Eesti lääneosas on teetemperatuur miinuses ning märgadele teepindadele on tekkinud jäide. Teed on muutunud väga libedaks. Eesti põhja- ja lääneosas on sadanud jäävihma ning saju võimalus püsib. Harjumaal esineb teedel kiilasjääd. Tallinna–Pärnu maantee Tallinna–Märjamaa lõik on ülilibe.