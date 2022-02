Enamasti on sügisest kevadeni tunduvalt vähem abiellujaid kui suvel. Täna tulid korraga tööle kõik kolm perekonnaseisuametnikku ja sõlmisid Rakvere linnavalitsuses rohkem abielusid kui terve jaanuari jooksul kokku.

Esimestena, juba kella üheksa ajal, sammusid perekonnaseisuametnik Terje Pärnasalu ette Janne Palm ja Danil Hamidžanov. Veidi üle kuu tagasi õnnestus neil saada veel viimane aeg soovitud kuupäeval abiellumiseks. Imekaunis pruut tunnistas, et öösel ei tahtnud tal ärevuse tõttu unigi tulla. Õrnem pool oli ärganud peigmehest poolteist tundi varem ning kiirustanud juuksurisse ja jumestaja juurde. Õnnelik paar sõnas, et on koos olnud juba neli aastat, millest kaks kihlatud.