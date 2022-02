Sander Soomre: “Nooreks kotkaks olemine kasvatab poiste enesekindlust”

Lääne-Virumaal on 205 noorkotkast. Noorkotkaks sobivad Sander Soomre sõnul kõik poisid, puudus on pigem rühmajuhtidest. Rühmade aktiivsus sõltub väga otseselt sellest, kui palju on juhte, juhiks hakkamine on aga lihtsam, kui enamik arvata oskab.