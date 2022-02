Sajaaastane Rakvere härra peab sünnipäevi oluliseks

Rakvere linna kõige eakam mees on läinud läbi elu, naeratus suul. Isegi kui ajad on olnud rasked või väga rasked, ei ole see Oskar Rohila positiivset olekut murdnud. Saja eluaasta jooksul on vanahärral kogunenud hulk fotosid, lausa üheksa albumi jagu. Kõikidelt piltidelt leiab Oskari eksimatult üles: temal on kõige rõõmsam nägu ja laiem naeratus.