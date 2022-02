22. veebruari seisuga on veebruaris avatud 118 000 haiguslehte. Haigekassa juhatuse liikme Pille Banhardi sõnul neist kõik veebruari seisuga aga väljamaksmisele ei kuulu, sest haigusleht võidakse lõpetada alles järgmisel kuul. "Siiski on juba eilse seisuga suletud lehti 64 000 summas 13,8 miljonit eurot ning seega on rekord käes juba siis, kui kuu lõpuni on veel mitu päeva minna," selgitas Banhard.