Näitus Kundast jõudis ringiga Kundasse tagasi

Tegemist on mõned aastad tagasi Kunda linna arhiivist avastatud klaasnegatiividega, millele on jäädvustatud 262 Kunda linna vaadet. Vanemad leitud fotod on pärit 19. sajandi viimasest veerandist, uuremad 1930. aastatest ja need annavad ülevaatliku pildi Kunda asulast, mõisast, tsemendivabrikust, karjääridest, raudteest, sadamast. Ning loomulikult inimestest.