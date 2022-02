Märtsis muutuvad kolmel Rakvere linnaliinil busside sõiduplaanid

Jaanuaris alustas Rakvere linnaliinide teenindamist AS Hansabuss. Rakvere abilinnapea Kert Karuse sõnul analüüsiti veebruari alguses esimese kuu praktikat. "Nägime ühiselt, et osal liinidel vajavad sõiduplaanid veidi korrigeerimist, et bussid jõuaks paremini graafikus püsida. Eelkõige puudutab see raudteejaama teenindavat liini number 4 ja hommikust kooliliini number 4A," lausus Karus.