Ukraina on rünnaku all nii Venemaalt, Valgevenest kui ka Krimmist.

Eesti kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem ütles Postimehele, et nüüd läheb kõik edasi nii, nagu on juba eelnevalt plaanitud. "Edasi saab see, mis me oleme planeerinud. See, mis algas öösel, seda me nägime pikalt ette ja erinevatel riikidel ning organisatsioonidel on omad plaanid olemas," lausus Herem.

"Venemaa tahab Ukraina ründamisega minna tagasi aega, kus kehtis arusaam "kel jõud, sel õigus". Agressioonikuritegu puudutab maailmas igaüht ja rahvusvaheline kogukond peab nüüd olema otsustav, andes selge ja ühese hukkamõistu ja vastuse," märkis peaminister Kaja Kallas.

Pärast Putini teadet sõjategevuse alustamisest Ukrainas nentis president Alar Karis ühismeedias, et kurjus on tõepoolest olemas. "Evil is real," märkis ta lühidalt.

Läti, Eesti ja Leedu välisminister koostasid neljapäeval ühisavalduse Ukraina toetuseks, vahendab Postimees.

"Meie, Eesti, Läti ja Leedu välisministrid, mõistame kõige jõulisemalt hukka Venemaa varjamatu ja ulatusliku agressiooni vaba, rahumeelse ja demokraatliku Ukraina vastu. See agressioon on vastuvõetamatu, see on rahvusvahelise õiguse ja kõigi rahvusvaheliste normide räige rikkumine ja kuritegu Ukraina rahva vastu ning me mõistame selle hukka," kirjutasid välisministrid.