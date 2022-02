Zinaida Allas kõneles, et veel eile vennaga Skype'i teel suheldes ei olnud miski ennustanud sellist ootamatut arengut, nagu see nüüdseks on kujunenud. "Vend rääkis eile, et kõik on rahulik, inimesed käivad tööl, lapsed koolis. Täna kõlab seal aga paugutamine, inimesed on hirmul," ütles Allas.