"Mina ja minu tutvusringkond on kõik šokis," kinnitas ta. Dima nimi on siinkohal muudetud – mees pole juba varem häbenenud välja öelda, mida ta oma riigi juhtidest arvab, kuid antud juhul palus siiski anonüümsust, sest mine tea, mida Venemaa sõda kritiseerivatest kodanikest arvab. "Kogu aeg räägiti mingitest rahuvalvajatest Donbassis ja meie inimesed uskusid. Aga nüüd olete te otsaga Kiievis. Mida te sinna otsite?"

Dima ütles, et ta ei suuda toimuvat siiamaani uskuda. "Loen uudiseid ja ma ei suuda lihtsalt uskuda! See on košmaar. Blinn, te ju tapate üksteist! Olgu pealegi, et rünnatakse sõjalisi objekte ja sõjaväelasi. Aga nemad on ju ka inimesed. Mis vahet, mis rahvusest ja millise meelsusega, teineteise tapmist ei õigusta mitte miski! Ma ei taha enam miskit kuulda, ma olen valmis minema oma sõbra juurde Krasnojarski kraisse taigasse elama. Lähen metsa, viskan arvuti minema ja toidan end küttimise, kalapüügi ja metsaandidega."