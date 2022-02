Gross rääkis, et tema oli üks neist, kes pidas sõjaohtu reaalseks ja öösel alanud lahingutegevus ei tulnud talle üllatusena. "Meil töötavad ukrainlased näiteks ei uskunud, pidasid toimunut rohkem sõnasõjaks, aga mina kartsin, et nii läheb," lausus ta. "Ma uskusin USA luure andmeid, mille põhjal Venemaa plaanis juba ammu sissetungi. Aga et see nii laialdaseks osutus, on mullegi täielik šokk."