Vaade: mind ähvardab pankrot

Küllap paljud sohvrid ületavad vähemalt pealinnas sõites lubatud suurimat sõidukiirust. Eks ikka selleks, et järgmise foori juurde jõudes seal roheline tuli põleks. Ja kui see vilkuma hakkab, siis mina lisan võimaluse korral kiirust, et vähemalt kollase tule ajal ristmik ületada ja mitte jääda minutiteks järgmist rohelist foorituld ootama. Paraku pean tunnistama, et see alati ei õnnestu ja menetluse korral oleksin foori keelava tule eiraja.