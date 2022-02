Vana leivatehase hooned ostis kosmeetikafirma

Suvel 13-aastaseks saav OÜ Nurme Looduskosmeetika ostis Tapa vana leivakombinaadi aastavahetuse paiku. Ettevõte on seni tegutsenud Harjumaal Kose lähistel Liiva külas. “Meie tootmisbaas on Liival kahes hoones. Lisaks on meil laokompleks Tallinnas,” rääkis Marit Tiits. “Analüüs näitas, et hiljemalt kahe aasta pärast jäävad meie tootmis- ja laoruumid väikeseks, ning hakkasime otsima kinnistut uue tootmiskompleksi rajamiseks.”