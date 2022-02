Meil Kundas on kohapeal vähe võimalusi kunstiga tutvumiseks. Seda puudust aitab leevendada Kunda muuseum. Sedakorda avati omapärane näitus. Perekond Koordile Tallinnast meeldib teha puidust, juurikatest, puukoorest ja teistest metsaandidest meeneid. Pereisa on kauaaegne kalamees. Väljapanekute hulgas on ka huvitavaid kollaaže kalanahast.