President Alar Karise aastapäevakõne

Kui on olnud raske, oleme ikka toime tulnud. Inimeste ja riigina.

Kallid sõbrad, räägime ka vabaduse ja sunni vahekorrast, sest demokraatliku vabaduse tuum on võimalus langetada otsuseid, mis on kõigile siduvad.

Vaevalt meeldib meist kellelegi pandeemia ajal maskikandmine nagu ka kohustus hoida endaga pidevalt kaasas või küsida vaktsineerimispassi. Ent see kohustus ei ole meile pandud meelevaldselt, vaid niisuguse viiruse leviku tõkestamiseks, mis ei tarvitse ohustada igaüht, kuid ohustab paljusid – ohustab neid, kel on samavõrd õigus kaitsele kui meil enestel.

Siin ei ole teineteisega vastamisi vabadus ja sund. Vabas riigis demokraatlikult langetatud otsuste austamine ei ole häbiväärne alistumine sunnile. See pole loobumine oma vabadusest. See on möönmine, et me ei saa sundida teistele peale oma isiklikku arvamust selle kohta, mis on sobiv ja õige. See on mõistmine, et meil tuleb ühiskonnana koos elada ja kanda ka moraalset kohustust hoolida teistest.

Mittevaktsineeritute suur hulk näitab, kui palju on meie seas segaduses kaasmaalasi, kellele võib tunduda, et mitte keegi ei ole COVID-i ajal inimeste poolel, et inimesed on õigeteks ja valedeks lahku aetud. See on eksitee. Kõik on õiged inimesed.

Mina olen kolm korda vaktsineeritud vaktsiiniusku endine teadlane. Aga kuidas pöörata samasse usku inimene, kes kardab tüsistusi või on lihtsalt valitsuse peale trotsi täis? Võin talle seletada ja teda veenda, aga kui see ei aita, siis võin vaid loota, et ta mõistab võimalikke riske endale ja teistele. Justnimelt ka teistele.

Kümned tuhanded, ka riskigruppidesse kuuluvad inimesed võivad lõpmatuseni kaaluda, kas vaktsineerida end või mitte, uskuda teadust või mitte. Sellist vabadust ei saa me aga lubada poliitikutele, keda oleme valinud Eestit juhtima. Sest valitsuse töö on otsustada ja valitseda. Koalitsioonivalitsuses on see kõigi osapoolte ühine vastutus. Kui üks püüab teist ultimaatumitega nurka suruda või teda libedale juhtida, jääb nurka ja kukub selili kogu valitsus, mitte ainult üks erakond.

Olen sellele mõelnud viimase kuu jooksul, kui hoolimata patsientide arvu kasvust haiglates hakkavad koroonakriisis tulema poliitilised otsused, mis ei tugine enam teadlastele ja teadusele. Tõsi, parlamendivalimisteni on aasta ja me teame ütlemist – valijate hääled on poliitiku ainus kapital.

Minu jaoks on see poliitikut pisendav ja valijat pilkav. See ei vii Eestit edasi. Poliitiku põhikapital peaks olema tema usaldusväärsus, tõsiseltvõetavus, asjatundlikkus.