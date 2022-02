Tagasihoidlik peaspetsialist ütles, et on ootamatu tunnustuse üle rõõmus, aga võtab seda kui tunnustust kõigile ametikaaslastele, kes teevad oma tööd hoole ja armastusega. "Märkamine ja tunnustamine on tore. Tunnen, et see on tunnustus kõigile peaspetsialistidele, kes sel raskel ajal, kui millelegi pole saanud kindel olla, on pidanud korraldama koolitusi, neid planeerima ja ümber planeerima," rääkis ta.

Lea Lehtmets sõnas, et talle meeldib teha koostööd ning see sujub hästi nii Ida-Virumaaga kui ka Järvamaaga. "Teeme laiapõhjalist koostööd juba aastaid. Olen kutsunud Ida-Virumaa inimesi oma koolitustele, nüüd on hakanud nemad meid ka kutsuma ja see on väga tore. Järvamaa inimesed on ka meil käinud," kõneles Lehtmets. Ta lisas, et see on praktiline, sest koolitused on üldjuhul väga kallid. "Ei pea ju kutsuma koolitajat igaüks omaette. Jagame seda omavahel, koos teha on toredam ka."