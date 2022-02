Rakvere spordikeskus avab Ukraina toetuseks kogumispunkti

"Võtsime täna hommikul ühendust Punase Ristiga ja pakkusime abi kogumispunkti avamise ja transpordi osas, et võimalikult paljud Lääne-Virumaa inimesed saaksid omalt poolt kokku panna vajalikud tarvikud Ukrainasse saatmiseks," kõneles spordikeskuse juht Ave Sats. "Seekord ei koguta riideid ja toitu. Hädavajalikud on just hügieenitarbed, -sidemed, mähkmed, pesemisvahendid, hambaharjad-pastad, pesugeelid, tekid, padjad, magamiskotid ja voodipesu, mis on terve, puhas ja kasutuskõlblik," rõhutas Sats. Tema sõnul võiks iga inimene üle vaadata oma kodused varud, riiulil seisvad voodipesud või poes käies komplekteerida esmatarbeesemete ja hügieenikotikese, mõeldes samas Ukrainas elavatele inimestele.